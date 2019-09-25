Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının biletleri için kulübe talep yağıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için sarı lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı.

Şu ana kadar Fenerbahçe Türk Telekom Arena’da taraftarının olduğu hiçbir maçı kaybetmezken, biletlere gösterilen bu ilgi herkesi çok memnun etti. Yönetim bu talepleri elemekte oldukça zorlanırken, cumartesi günü 2 bin 481 şanslı Fenerbahçeli takımını Galatasaray deplasmanında destekleyebilecek