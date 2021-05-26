Survivor 2021'de finale yaklaştıkça Mavi takım ve Kırmızı takım arasındaki yarış daha da kızışıyor. Bu hafta Survivor'a kim veda etti? sorusu gündemde. 25 Mayıs SMS sıralaması Survivor eleme potası adaylarını değiştirdi. İşte 25 Mayıs SMS sıralamasına göre Survivor'da bu hafta elenen isim...

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Cumartei ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Survivor'da eleme gecesi de dün akşam gerçekleşmiş oldu. 25 Mayıs'ta Survivor eleme potasına giren isimler Kırımızı takımdan Batuhan Berkay, Mavi takımdan Merve Aydın ve Steven oldu. Son oylamada en düşük oyu alıp Survivor 2021'e veda eden isim Mavi takımdan Merve Aydın oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI (KIRMIZI TAKIM)

1. Batuhan

2. İsmail Balaban

3. Aleyna Kalaycıoğlu

4. Berkay

5. Aleyna Çalışkan

SURVİVOR SMS SIRALAMASI (MAVİ TAKIM)

1. Poyraz

2. Ayşe

3. Steven

4. Dora

5. Merve