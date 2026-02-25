25 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar ekrana gelecek?
TÜM KANALLARIN 25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Eşref Rüya
02:00 Arka Sokaklar
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:18 İstiklal Marşı
07:20 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 Seksenler
14:15 Vefa Sultan
17:45 Lingo Türkiye
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:10 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tay
21:40 Maç Önü
23:00 Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
01:15 Gönül Dağı
02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sosyete Şaban
22:15 Olanlar Oldu
00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Sevdiğim Sensin
02:30 Sefirin Kızı
03:45 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Aynı Yağmur Altında
02:45 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:20 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
23:45 Halef: Köklerin Çağrısı
02:45 Şevkat Yerimdar
04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06.15 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
