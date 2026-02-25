Canlı
        25 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve maçlar ekrana gelecek? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV, TV8 yayın akışı

        25 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar ekrana gelecek?

        TV yayın akışı 25 Şubat 2026 listesi seyirciler tarafından araştırılıyor. ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar ekrana gelecek?'' soruları yanıt arıyor. 25 Şubat Çarşamba gününe ait Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi yayımlandı. Böylece bugün yayınlanacak program, dizi, film, yarışma ve maç gibi yapımlar belli oldu. İşte kanalların detaylı yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek içerikler...

        Giriş: 25.02.2026 - 14:40
        ‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu izleyiciler tarafından yeniden gündeme taşındı. 25 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi günün en çok aranan başlıkları arasında yerini aldı. Bugün yayınlanacak diziler, filmler, programlar, yarışmalar ve maçlar merak konusu oldu. 25 Şubat Çarşamba gününe ait Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listeleri erişime açıldı. Peki, bugün hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte kanalların güncel yayın akışı!

        TÜM KANALLARIN 25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Arka Sokaklar

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:18 İstiklal Marşı

        07:20 Kalk Gidelim

        08:50 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 Seksenler

        14:15 Vefa Sultan

        17:45 Lingo Türkiye

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:10 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Tay

        21:40 Maç Önü

        23:00 Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

        01:15 Gönül Dağı

        02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sosyete Şaban

        22:15 Olanlar Oldu

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Sevdiğim Sensin

        02:30 Sefirin Kızı

        03:45 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 Aynı Yağmur Altında

        02:45 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:20 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        23:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        02:45 Şevkat Yerimdar

        04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06.15 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

