25 yaşındaki genç, ev sahibini öldürdü

Ayılar ve Boğalar - 22 Haziran 2026 (ABD-İran Anlaşması: Piyasalarda Neler Değişecek?)

ABD-İran anlaştı piyasaya nasıl yansır? Piyasa hangi verileri takip ediyor? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Ayılar ve Boğalar'da Garanti BBVA Yatırım Araştırma Direktörü Özgür Yurtdaşseven değerlendirdi.