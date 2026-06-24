Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 25 yaşındaki genç, ev sahibini öldürdü | Son dakika haberleri

        25 yaşındaki genç, ev sahibini öldürdü

        Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 00:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        25 yaşındaki genç, ev sahibini öldürdü

        Kartal'da Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

        Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüpheli C.D'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayılar ve Boğalar - 22 Haziran 2026 (ABD-İran Anlaşması: Piyasalarda Neler Değişecek?)

        ABD-İran anlaştı piyasaya nasıl yansır? Piyasa hangi verileri takip ediyor? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Ayılar ve Boğalar'da Garanti BBVA Yatırım Araştırma Direktörü Özgür Yurtdaşseven değerlendirdi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek