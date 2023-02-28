25 yıl önceki deprem sonrası güçlendirilen kolon ayakta tuttu!

Yıldızdoğan, "Depremin farkında bile değildik. Daha sonra bir şekilde aşağı indik. Her iki blokta da can kaybı olmadığı gibi yaralanma da söz konusu değil ama yıkım kararı alındı. Sabahki depremde oturduğum blokta kolonun biri patlamıştı. İkinci depremde de iyice hasar aldı. Gece 23.00 sıralarında kısmen çöktü. Şu anda da yıkım çalışmaları devam ediyor" dedi.