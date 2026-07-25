Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ayasofya yalnızca bir ibadet mekanı değildir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yalnızca bir ibadet mekanı olmadığını belirterek "Milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir" dedi. Ayasofya'yı 24 Temmuz 2020'de 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine kavu... Daha Fazla Göster CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yalnızca bir ibadet mekanı olmadığını belirterek "Milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir" dedi. Ayasofya'yı 24 Temmuz 2020'de 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine kavuşturduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süsleyeceğine; insanlığın ortak vicdanı ve kültürel hafızasına ışık tutmayı sürdüreceğine gönülden inanıyorum" diye konuştu.(DHA) Daha Az Göster