Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi desteği sürüyor. 150 bin lira olan faizsiz kredi desteği üst limiti 250 bin liraya çıkarılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklama ile evlilik kredisi başvuru şartlarını duyurdu. Yeni düzenlemeyle kredi tutarı yaş kriterine göre değişiklik gösterecek. Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise bu tutar 200 bin lira olarak ödenecek. Peki, "Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, evlilik kredisi ne kadar, kimler başvuru yapabilir, yaş sınırı nedir?" İşte 2026 faizsiz evlilik kredisi şartları...
Faizsiz evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kapsamda faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları evlenmeyi düşünenler tarafından araştırılamaya devam ediyor. Evlilik kredisi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...
2026 FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada evlilik kredisinin devam ettiğini ve gençlerin evlilik sürecinde desteklenmeye devam edileceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan güncelleme ile daha önce 150 bin lira olan faizsiz kredi desteği üst limiti 250 bin liraya çıkarıldı.
FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI NEDİR?
Yeni düzenlemeye göre kredi tutarı yaş kriterine göre değişiyor. Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin liraya kadar destek verilirken, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde bu tutar 200 bin lira olarak uygulanacak.
2026 yılının ilk çeyreğinde evlilik planı yapan çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında gelen faizsiz evlilik kredisi şartları, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı son açıklamalarla birlikte çok daha kapsayıcı bir yapıya kavuşarak milyonlarca adayın gündemine yerleşti. Artan düğün ve eşya maliyetleri karşısında gençleri ekonomik olarak koruma altına alan bu özel fon, sadece nakdi destek sağlamakla kalmayıp, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de zorunlu kılarak sağlıklı aile yapılarının temellerini atmayı hedefliyor.
FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde öne çıkıyor:
*Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak
*Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
*Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması
*Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak
*Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması
Bu şartları sağlayan çiftler, faizsiz kredi desteği için başvuru yapabiliyor.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresi aracılığıyla yapabiliyor.
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ise çiftlerin her iki tarafının da başvuruyu onaylaması. Eş adayının e-Devlet üzerinden onay vermemesi durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.
EVLİLİK KREDİSİNİ KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Belirli suçlardan hüküm giymiş olanlar projeden faydalanamıyor.
Özellikle uyuşturucu suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişiler, destek kapsamı dışında tutuluyor.