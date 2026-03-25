FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI NEDİR?

Yeni düzenlemeye göre kredi tutarı yaş kriterine göre değişiyor. Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin liraya kadar destek verilirken, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde bu tutar 200 bin lira olarak uygulanacak.

2026 yılının ilk çeyreğinde evlilik planı yapan çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında gelen faizsiz evlilik kredisi şartları, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı son açıklamalarla birlikte çok daha kapsayıcı bir yapıya kavuşarak milyonlarca adayın gündemine yerleşti. Artan düğün ve eşya maliyetleri karşısında gençleri ekonomik olarak koruma altına alan bu özel fon, sadece nakdi destek sağlamakla kalmayıp, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de zorunlu kılarak sağlıklı aile yapılarının temellerini atmayı hedefliyor.