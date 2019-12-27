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26 Aralık 2019 Süper Loto sonuçları - MPİ Süper Loto çekiliş sonuç sorgula

Süper Loto 26 Aralık 2019 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 636. hafta çekilişi yapılan Süper Loto'nun 4.371.324,00 TL büyük ikramiyesi bu hafta tek numaraya isabet etti. İşte, 26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları

Süper Loto 26 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 26 ARALIK 2019: 3 - 31 - 37 - 43 - 51 - 53 

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ERZURUM / PALANDÖKEN

 

6 Bilen Kişi Sayısı1Kişi Başına Düşen İkramiye4.371.324,00 TL
5 Bilen Kişi Sayısı48Kişi Başına Düşen İkramiye10.648,50 TL
4 Bilen Kişi Sayısı2.859Kişi Başına Düşen İkramiye194,60 TL
3 Bilen Kişi Sayısı60.872Kişi Başına Düşen İkramiye15,35 TL

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 19 ARALIK: 02 - 09 - 15 - 36- 44 - 52

6 Bilen Kişi Sayısı1. DevirKişi Başına Düşen İkramiye2.113.889,83 TL
5 Bilen Kişi Sayısı41Kişi Başına Düşen İkramiye11.675,90 TL
4 Bilen Kişi Sayısı2.846Kişi Başına Düşen İkramiye183,10 TL
3 Bilen Kişi Sayısı56.619Kişi Başına Düşen İkramiye

15,45 TL

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