Geçtiğimiz hafta 2020 Ağustos ayından sonra ilk kez 7 liranın altına düşen Dolar, yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen Dolar, Euro kur fiyatları araştırılıyor. Güncel Dolar, Euro kuru araştırılıyor. 26 Şubat Cuma günü en çok araştırılan şeylerden biri de Dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı oldu. Dolar, Euro kaç TL? İşte 26 Şubat 2021 güncel Dolar, Euro kuru...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9'a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle 7.05 seviyesini aşmıştı.

Fed Başkanı Powell dünkü kritik sunumunda federal fon oranının mevcut destekleyici hedef aralığını bir süre daha sürdürmenin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, bankanın hedefleri doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini bildirdi.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

Haftanın en önemli gündemi bugün AMB Başkanı Lagarde'ın ve yarın da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak.

Powell'ın Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Vaşington'da yapacağı sunum sonrası soru cevap bölümü piyasalarda harekete neden olabilir. Powell, daha önce faizleri değiştirmeyi düşünmeyi dahi akıllarından geçirmediğini belirtmiş ve düşük gelirli işlerdeki toparlanma sürene kadar da mevcut politika setinde ilerleneceğini söylemişti ancak ABD 10 tahvil faizlerinin 1.40'ın aşması kafaları karıştırıyor.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL