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        Haberler Televizyon 27 Eylül 2023 TV yayın akışı listesi: Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?

        27 Eylül 2023 TV yayın akışı listesi: Televizyonda bugün hangi dizi ve filmler var?

        Televizyonda bugün ne var sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ulusal kanallar haftanın yedi günü yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Birçok dizi yaz döneminin sona ermesinin ardından yeni sezonu ile televizyon izleyicisi ile buluşurken, televizyon programları yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 27 Eylül 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:28
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        Yaz döneminin sona ermesiyle birçok dizi ve televizyon programı yeni sezonuyla izleyici ile buluştu. Günün televizyon programı ve dizilerini ulusal kanallar TV yayın akışında paylaştı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 27 Eylül 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        23:45 Aile

        02:15 Kayıp İnci

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Dönence

        00:15 Yerli Dizi

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Benim Tatlı Yalanım

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Yüksek Sosyete

        16:00 Güzel Köylü

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çöp Adam

        20:00 Çöp Adam

        00:15 Ömer

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Yerli Sinema Bergen

        23:20 Safir

        02:35 Aldatmak

        6

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 En Hamarat Benim

        15:00 Bu Tabak Kimin?

        17:30 Yabani

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Adım Farah

        23:30 Hudutsuz Sevda

        02:00 Yabani

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        8

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:00 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        16:10 Diriliş Ertuğrul

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Benim Güzel Ailem

        00:15 3’te 3

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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