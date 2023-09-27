27 Eylül 2023 TV yayın akışı listesi: Televizyonda bugün hangi dizi ve filmler var?
Televizyonda bugün ne var sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ulusal kanallar haftanın yedi günü yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Birçok dizi yaz döneminin sona ermesinin ardından yeni sezonu ile televizyon izleyicisi ile buluşurken, televizyon programları yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 27 Eylül 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...
Yaz döneminin sona ermesiyle birçok dizi ve televizyon programı yeni sezonuyla izleyici ile buluştu. Günün televizyon programı ve dizilerini ulusal kanallar TV yayın akışında paylaştı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 27 Eylül 2023 Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:45 Aile
02:15 Kayıp İnci
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Yerli Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Bergen
23:20 Safir
02:35 Aldatmak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Hudutsuz Sevda
02:00 Yabani
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3’te 3