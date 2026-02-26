27 Şubat 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
27 Şubat 2026 Cuma günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin olacağı ilçe ve mahalleler duyuruldu. BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki tam 24 ilçede 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Giriş: 26.02.2026 - 16:02 Güncelleme:
1
İstanbul elektrik kesinti programı belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da belli mahalle ve sokaklara elektrik verilmeyecek. Kesinti ie 6 saate yakın sürebilir. Peki 27 Şubat 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39