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        Haberler Bilgi Magazin 28 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 28 Temmuz 2025 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların 28 Temmuz TV yayın akışı paylaşıldı. Buna göre gündüz kuşağında birbirinden farklı formatta programlar yer alırken, diziler de tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında ise Aile Saadeti dizisi ile Turnike ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlanacak. Peki, bu akşam TV'de başka neler var? İşte 28 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:04
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        1

        28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yayınlanacak yapımlar araştırılmaya başlandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek içerikler belli oldu. Gündüz kuşağında farklı formatta programlar ve dizilerin tekrar bölümleri yayınlanırken, akşam kuşağında yarışma programları, diziler, yerli ve yabancı filmler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        15:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Turnike

        23:30 Çalgı Çengi İkimiz

        01:15 Çalgı Çengi İkimiz

        02:45 Zalim İstanbul

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        00:20 Güven Bana

        02:30 Bir Gece Masalı

        05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

        22:30 Arif V 216

        00:45 Düğün Dernek 2: Sünnet

        02:45 Arif V 216

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Mavi Boncuk

        21:45 Alemde Bir Gece

        23:30 Alemde Bir Gece

        01:30 Aramızda Kalsın

        03:30 Kiralık Aşk

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 3

        22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

        00:30 İlk Buluşma

        02:45 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema ‘Kasırga’

        22:15 Gönül Dağı

        01:30 Leyla İle Mecnun

        04:10 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        28 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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