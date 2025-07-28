Bugün televizyonda neler var? 28 Temmuz 2025 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi
Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların 28 Temmuz TV yayın akışı paylaşıldı. Buna göre gündüz kuşağında birbirinden farklı formatta programlar yer alırken, diziler de tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında ise Aile Saadeti dizisi ile Turnike ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlanacak. Peki, bu akşam TV'de başka neler var? İşte 28 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi...
28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yayınlanacak yapımlar araştırılmaya başlandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek içerikler belli oldu. Gündüz kuşağında farklı formatta programlar ve dizilerin tekrar bölümleri yayınlanırken, akşam kuşağında yarışma programları, diziler, yerli ve yabancı filmler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:30 Çalgı Çengi İkimiz
01:15 Çalgı Çengi İkimiz
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:30 Bir Gece Masalı
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Arif V 216
00:45 Düğün Dernek 2: Sünnet
02:45 Arif V 216
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Mavi Boncuk
21:45 Alemde Bir Gece
23:30 Alemde Bir Gece
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
00:30 İlk Buluşma
02:45 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema ‘Kasırga’
22:15 Gönül Dağı
01:30 Leyla İle Mecnun
04:10 Seksenler
05:00 Kim Gitsin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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