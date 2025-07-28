28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yayınlanacak yapımlar araştırılmaya başlandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek içerikler belli oldu. Gündüz kuşağında farklı formatta programlar ve dizilerin tekrar bölümleri yayınlanırken, akşam kuşağında yarışma programları, diziler, yerli ve yabancı filmler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...