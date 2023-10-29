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        Haberler Gündem 29 Ekim İzmir konserleri takvimi: İzmir Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi şarkıcılar olacak?

        29 Ekim İzmir konserleri takvimi: 29 Ekim İzmir etkinlikleri ve konserleri

        Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyetimizin bu sene 100. yaşına giriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu kapsamda İzmir'de düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri paylaşıldı. 29 Ekim'de İzmir'de Dolu Kadehi Ters Tut, Nilüfer, Ceza, Emir Can İğrek ve Hayko Cepkin sahne alacak. İşte, 29 Ekim İzmir ücretsiz konserleri ve etkinleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 01:14 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:14
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        Türkiye, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için hazır! Yurdumuzun dört bir yanında cumhuriyet coşkusu yaşanmaya başladı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında birbirinden önemli sanatçılar İzmir'de konser verecek. İşte, 29 Ekim İzmir ücretsiz konser takvimi ile Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        29 EKİM İZMİR KONSERLERİ

        Emir Can İğrek, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de İzmir 7 Eylül Stadyumu Torbalı'da saat 20.30'da sahneye çıkacak.

        Hayko Cepkin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de İzmir Gaziemir Festival Alanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.

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        29 EKİM İZMİR KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

        29 Ekim’de İzmir kutlama programı şöyle:

        Gün Boyu Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkası ESHOT 80. Yıl Gezici Sergi

        Gün Boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları

        10.30: Cumhuriyet Meydanı Resmi Kutlama Töreni

        11.15: Cumhuriyet Meydanı Geçit Töreni

        12.30: 100. Yıl Yat Yarışları-Pasaport İskele

        14.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Özel Etkinlikleri

        17.00: 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni Konseri

        17.00-19.00: Belediye Meclisleri Özel Oturumu

        17.30: 100. Yılda 100 mil Yat Yarışı Kupa Töreni

        18.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Gençlik Konserleri ve Dans Gösterileri

        19:00: Cumhuriyet Yürüyüşü (Kültürpark Basmane Kapısı- Konak Atatürk Meydanı)

        20.00: Fener Alayı (Konak Atatürk Meydanı- Cumhuriyet Meydanı)

        20.30: Zeybek Gösterisi

        20.45: Gemi Korteji ve Işık Şovları

        20.50: Cumhuriyet Halk Korosu. Cumhuriyet Marşları

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