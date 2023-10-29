Haberler Gündem 29 Ekim SoloTürk gösterisi nerede yapılacak? 29 Ekim SoloTürk ne zaman ve saat kaçta başlayacak? SoloTürk Boğaz Gösterisi kaçta?

29 Ekim SoloTürk gösterisi nerede yapılacak? 29 Ekim SoloTürk ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 29 Ekim SoloTürk gösteri için nefesler tutulmuş durumda. Solo Türk F16 Gösteri Ekibi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında bugün hem İstanbul hem de Antalya'da büyük bir gösteri yapacak. İşte, büyük bir merakla beklenen SoloTürk gösterileri ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:57 facebook

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşı kutlamaları dolayısıyla hem İstanbul hem de Antalya'da oldukça heyecan dolu bir dizi gösteriye imza atacak. Vatandaşların büyük bir merakla beklediği gösterilen programına dair tüm detayları bir araya getirdik!

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29 EKİM SOLOTÜRK 2023 PROGRAMI



Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri olan Solotürk ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek. Solotürk; 24 Ekim'de Trabzon ve Erzurum'da, 25-26 Ekim'de Adana'da, 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, 28 Ekim'de Samsun, Sivas ve Elazığ'da, 29 Ekim'de de İstanbul ve Ankara'da gösteri uçuşları yapacak. Türk Yıldızları da 25 Ekim'de İzmir'de, 29 Ekim'de Antalya'da gösteri yapacak.