        29 Mart 2026 Pazar TV Yayın Akışı: Bugün televizyonda neler var? İşte saat saat ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8 ve Star TV yayın akışı

        29 Mart 2026 Pazar TV Yayın Akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        29 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Pazar gününü evde geçirecek olan izleyiciler için televizyon kanalları yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Star TV'de yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacakken, TRT 1'de Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Show TV'de ise aksiyon ve macera türündeki ''Son Hesaplaşma'' filmi izlenmeyi bekliyor. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 29 Mart Pazar ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8 ve Star TV yayın akışı!

        Giriş: 29.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 29 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayımlandı. Bazı kanallar Pazar gününe özel televizyon programlarını izleyicilerle buluşturacak. Öte yandan haber bültenleri, yarışmalar, diziler ve filmler gibi farklı izleyici kitlelerine hitap edecek yapımlar da ekranlarda olacak. Star TV’de Çirkin dizisi ekran macerasına başlayacakken, TV8’in uzun soluklu yarışması Survivor tüm heyecanıyla devam edecek. İşte 29 Mart Pazar ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8 ve Star TV yayın akışı…

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Kirpi Sonic

        14:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet

        16:00 A.B.İ

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynı Yağmur Altında

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Gözleri Karadeniz

        05:30 Aile Saadeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 The Traitors Türkiye

        02:00 Eşref Rüya

        04:00 5N1K

        04:30 Zalim İstanbul

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Meryem ve Oğulları

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Şaşkın Damat

        14:45 Nereden Çıktı Bu Velet

        16:30 Baba Bizi Eversene

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Son Hesaplaşma

        22:00 Hedefim Sensin

        00:15 Son Hesaplaşma

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        04:15 Baba Bizi Eversene

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        04:58 İstiklal Marşı

        05:00 Kalk Gidelim

        07:05 Portreler "Kayahan"

        08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Yurda Dönüş

        14:00 Gönül Dağı

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:55 3'Te 3

        01:10 Cennetin Çocukları

        03:40 3'Te 3

        04:40 Portreler "Kayahan"

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Çirkin

        02:00 Sefirin Kızı

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Aramızda Kalsın

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Doktor: Başka Hayatta

        16:00 Kıskanmak

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Doktor: Başka Hayatta

        00:15 Efsane Futbol

        01:30 Yeraltı

        04:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:00 Dizi

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
