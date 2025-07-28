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        Haberler Bilgi Gündem 29 Temmuz Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul il il hava tahminleri açıklandı!

        29 Temmuz güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Peki, 29 Temmuz bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:51
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        Hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hızlandı. Ağustos ayına kısa bir süre kala hava sıcaklıkları artarken güncel uyarılar ve yağış durumları araştırılıyor. Peki, 29 Temmuz Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 24°C, 33°C

        Az bulutlu ve açık.

        İZMİR 24°C, 38°C

        Az bulutlu ve açık.

        ANKARA 23°C, 40°C

        Az bulutlu ve açık.

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