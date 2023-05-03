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3 bin kişi sıraya girdi, metrelerce kuyruk oluştu!

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği uygulamada yaklaşık 3 bin sıraya girdi, metrelerce kuyruk oluştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Her yıl ciddi anlamda rağbet oluyor. İnsanların sabahın 5'inde gelip buraya sıra bekledikleri bir uygulama" dedi

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DHA
  • 3 bin kişi sıraya girdi!

    Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi'nin geleneği bozmadı bu yıl da vatandaşlara domates fidesi dağıttı.
  • 3 bin kişi sıraya girdi!

    Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sıraya girdi. 540 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren yaklaşık 3 bin kişi, uzun kuyruklar oluşturdu.
  • 3 bin kişi sıraya girdi!
  • 3 bin kişi sıraya girdi!

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu tohumlar, 'karabacak' olarak bilinen, Kayseri'mize ait bir tohumdur. Her yıl ciddi anlamda rağbet oluyor. İnsanların sabahın 5'inde gelip buraya sıra bekledikleri bir uygulama" dedi
  • 3 bin kişi sıraya girdi!
  • 3 bin kişi sıraya girdi!

    Bu yıl da 540 bin adet fideyi dağıtmaya başladıklarını kaydeden Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu uygulama, domates yetiştirenlerin daha sonra çekirdeğin çoğaltarak fide üretmesi için yapılmıştı. Biz de bu uygulamayı yıllardır devam ettirip vatandaşlarımıza fideleri dağıtıyoruz" diye konuştu.
  • 3 bin kişi sıraya girdi!
  • 3 bin kişi sıraya girdi!

    Domates fidesi almak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Özlem Yazlık ise "Bu fideleri 2 senedir bahçeme ekiyorum. Çok güzel verim alıyorum. Domatesler çok lezzetli oluyor. Buraya sabah namazdan sonra geldim. Çok yoğunluk vardı. Benim hobi bahçem var. Bu fideleri oraya ekeceğim" dedi.
  • 3 bin kişi sıraya girdi!
  • 3 bin kişi sıraya girdi!

    Fide almaya gelen Ramazan Şamlı da "Daha önce fide almadım. İlk defa alıyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 1 saat sıra bekledim. Fidelerin dağıtılacağı haberini televizyon ve sosyal medyada gördüm" ifadelerini kullandı.
  • 3 bin kişi sıraya girdi!
  • 3 bin kişi sıraya girdi!
  • 3 bin kişi sıraya girdi!

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