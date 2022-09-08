3 bin TL altı telefon modelleri

Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, ceplerini yakmayacak cihaz arayışına girdi. Sizler için 3000 TL'ye alabileceğiniz ve sıkıntı yaşamadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bütçe dostu akıllı telefon modellerini derledik...
3 BİN TL'YE ALINABİLECEK TELEFON MODELLERİ
Xiaomi Redmi 9C 32 GB
Ekran Boyutu: 6.53" IPS LCD
Çözünürlük: 1600 X 720
Boyut: 164,9 x 77 x 9 mm
Ağırlık: 196g
Yonga seti: MediaTek Helio G35
Çekirdek Sayısı: 8
Arka Kamera: Geniş açı 13 MP (f/2.2) + Makro 2 MP(f/2.4) + Derinlik (f/2.4)
Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)
Video: 1080p @60FPS
Bluetooth: BT 5.0
Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b / g / n
Hücresel: 4G
USB: microUSB
Dahili Hafıza: 32/64 GB
RAM: 2/3 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Şarj Hızı: 10W
Parmak İzi Tarayıcı: Var
Artırılabilir Hafıza: Var
3.5 mm Kulaklık Girişi: Var
İşletim Sistemi: Android 10 - MIUI 12
Fiyatı: 2.759,00 TL
Huawei P Smart
Ekran Boyutu: 6.21 İnç
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı: FHD+
Piksel Yoğunluğu: 415 PPI
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio): 19.5:9
Ekran Alanı: 94.17 cm²
Ekran Özellikleri: Multi Touch, LTPS LCD, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch)
Damla Çentikli (Water-Drop Notch): Multi Touch (10 nokta)
Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
Ekran / Gövde Oranı: 82.66 %
Kamera Çözünürlüğü: 13 MP
Fiyatı: 2.899,00 TL
Xiaomi Redmi 9A
Ekran Boyutu 6.53 İnç
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı: HD+
Piksel Yoğunluğu: 269 PPI
Ekran Yenileme: Hızı 60 Hz
Ekran Oranı: (Aspect Ratio) 20:9
Ekran Alanı: 102.05 cm²
Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch)70% NTSC400 cd/m² (nit)
Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
Ekran / Gövde Oranı: 80.3 %
Fiyatı: 2.618,03 TL
Huawei Y6s
Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+
Batarya Kapasitesi: 3020 mAh
RAM/Dâhili Depolama: 3 GB/32 GB
Kamera Çözünürlükleri: 13 MP arka ve 8 MP önAğırlık 150 g
Arttırılabilir Hafıza 512 GB'a kadar
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) Var
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps
Bekleme Süresi Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.
Bluetooth Var
Boyutlar 156.3 x 73.5 x 8 mm
Çift Hatlı Var ( Tek İşlemcili )
Dahili Hafıza 32 GB
Dahili Modem Var
Dokunmatik Ekran Var
Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
Ekran Boyutu 6,09 inç
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1560
Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon
Ekran Tipi IPS LCDE-mail Desteği Var
Entegre Flaş Var
Entegre Kamera Var
Fiyat: 2.645,28 TL
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