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Haberler Merak Edilenler 3 Bin TL Altı Telefon Önerileri 2022: 3 Bin Lira Altında Alınabilecek En Hızlı Akıllı Telefon Modelleri Neler?
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3 bin TL altında akıllı telefon modelleri hangileri? Hem bütçeye uygun, hem hızlı, hem akıllı telefon modelleri:

Son zamanlarda akıllı telefonlara gelen zamlar sebebiyle vatandaşlar arama motorlarında, alınabilecek hem uygun fiyatlı ve bütçe dostu olan hem donma yapmadan hızlı kullanılabilecek cihaz arayışına girdi. İşte 3 bin TL altında alabileceğiniz akıllı telefon modelleri...

3 Bin TL Altı Telefon Önerileri 2022: 3 Bin Lira Altında Alınabilecek En Hızlı Akıllı Telefon Modelleri Neler?
3 bin TL altı telefon modelleri
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Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, ceplerini yakmayacak cihaz arayışına girdi. Sizler için 3000 TL'ye alabileceğiniz ve sıkıntı yaşamadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bütçe dostu akıllı telefon modellerini derledik...

3 BİN TL'YE ALINABİLECEK TELEFON MODELLERİ

Xiaomi Redmi 9C 32 GB

Ekran Boyutu: 6.53" IPS LCD

Çözünürlük: 1600 X 720

Boyut: 164,9 x 77 x 9 mm

Ağırlık: 196g

Yonga seti: MediaTek Helio G35

Çekirdek Sayısı: 8

Arka Kamera: Geniş açı 13 MP (f/2.2) + Makro 2 MP(f/2.4) + Derinlik (f/2.4)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

Video: 1080p @60FPS

Bluetooth: BT 5.0

Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b / g / n

Hücresel: 4G

USB: microUSB

Dahili Hafıza: 32/64 GB

RAM: 2/3 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Hızı: 10W

Parmak İzi Tarayıcı: Var

Artırılabilir Hafıza: Var

3.5 mm Kulaklık Girişi: Var

İşletim Sistemi: Android 10 - MIUI 12

Fiyatı: 2.759,00 TL

Huawei P Smart

Ekran Boyutu: 6.21 İnç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı: FHD+

Piksel Yoğunluğu: 415 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio): 19.5:9

Ekran Alanı: 94.17 cm²

Ekran Özellikleri: Multi Touch, LTPS LCD, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch)

Damla Çentikli (Water-Drop Notch): Multi Touch (10 nokta)

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Ekran / Gövde Oranı: 82.66 %

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

Fiyatı: 2.899,00 TL

Xiaomi Redmi 9A

Ekran Boyutu 6.53 İnç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı: HD+

Piksel Yoğunluğu: 269 PPI

Ekran Yenileme: Hızı 60 Hz

Ekran Oranı: (Aspect Ratio) 20:9

Ekran Alanı: 102.05 cm²

Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch)70% NTSC400 cd/m² (nit)

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Ekran / Gövde Oranı: 80.3 %

Fiyatı: 2.618,03 TL

Huawei Y6s

Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+

Batarya Kapasitesi: 3020 mAh

RAM/Dâhili Depolama: 3 GB/32 GB

Kamera Çözünürlükleri: 13 MP arka ve 8 MP önAğırlık 150 g

Arttırılabilir Hafıza 512 GB'a kadar

Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) Var

Bağlantı Hızı 42.2 Mbps

Bekleme Süresi Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bluetooth Var

Boyutlar 156.3 x 73.5 x 8 mm

Çift Hatlı Var ( Tek İşlemcili )

Dahili Hafıza 32 GB

Dahili Modem Var

Dokunmatik Ekran Var

Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri

Ekran Boyutu 6,09 inç

Ekran Çözünürlüğü 720 x 1560

Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon

Ekran Tipi IPS LCDE-mail Desteği Var

Entegre Flaş Var

Entegre Kamera Var

Fiyat: 2.645,28 TL

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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