3 bin TL altı telefon modelleri

Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, ceplerini yakmayacak cihaz arayışına girdi. Sizler için 3000 TL'ye alabileceğiniz ve sıkıntı yaşamadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bütçe dostu akıllı telefon modellerini derledik...

3 BİN TL'YE ALINABİLECEK TELEFON MODELLERİ

Xiaomi Redmi 9C 32 GB

Ekran Boyutu: 6.53" IPS LCD

Çözünürlük: 1600 X 720

Boyut: 164,9 x 77 x 9 mm

Ağırlık: 196g

Yonga seti: MediaTek Helio G35

Çekirdek Sayısı: 8

Arka Kamera: Geniş açı 13 MP (f/2.2) + Makro 2 MP(f/2.4) + Derinlik (f/2.4)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

Video: 1080p @60FPS

Bluetooth: BT 5.0

Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b / g / n

Hücresel: 4G

USB: microUSB

Dahili Hafıza: 32/64 GB

RAM: 2/3 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Hızı: 10W

Parmak İzi Tarayıcı: Var

Artırılabilir Hafıza: Var

3.5 mm Kulaklık Girişi: Var

İşletim Sistemi: Android 10 - MIUI 12

Fiyatı: 2.759,00 TL