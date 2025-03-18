3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
Futbolda artan maç trafiği, takımları da zor durumda bırakıyor. Özellikle Avrupa'da yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sakatlıklar artarken; çapraz bağ sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan futbolcular da takımları olumsuz etkiledi.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ederken, takımlardaki sakatlık artışı da dikkat çekti.
Avrupa, lig ve kupa üçgeninde takımların dinlenme süresi azalırken; oyuncular da bu tempoya ayak uydurmakta zorlandı.
3 Büyükler'de bu sezon çapraz bağ sakatlıklarından dolayı futbolcuların geri dönüş süresi bir hayli uzadı.
İlk olarak Beşiktaş'ta Necip Uysal, 11 Ağustos'ta oynanan Samsunspor maçında çapraz bağlarından sakatlandı ve sezonu kapattı.
Daha sonrasında Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, 20 Ekim'de oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak ameliyat oldu ve sezonu kapattı.
Galatasaray'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'la oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi de yine aynı sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.
Yine F.Bahçe'de Rodrigo Becao, 15 Aralık'ta ligde Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak ameliyat edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.
UZUN SÜRELİ SAKATLIKLAR DA ARTTI
3 Büyükler'de sezonu kapatan yıldızlar dikkat çekerken; çeşitli hastalık ve sakatlıklardan dolayı da birçok oyuncu maç kaçırdı.
FENERBAHÇE
Sezonu kapatan yıldızların yanı sıra; Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 17, Dominik Livakovic 14, Mert Müldür 6, Allan Saint-Maximin 8, Mert Hakan Yandaş 6, Osayi-Samuel 8, Alexander Djiku 11, Diego Carlos ise 11 maç kaçırdı.
GALATASARAY
Galatasaray'da şu ana kadar Davinson Sanchez 5, Yunus Akgün 7, Kaan Ayhan 5, Kerem Demirbay 5 maç çeşitli sakatlıklardan sahaya çıkamadı.
BEŞİKTAŞ
Son olarak Beşiktaş'ta ise Felix Uduokhai 13, Emrecan Terzi 18, Ciro Immobile 10, Ernest Muçi 5, Bakhtiyor Zaynutdinov 9, Tayyip Talha Sanuç 8, Gabriel Paulista 21, Mert Günok 8 maç kaçırdı.
* Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray özelinde 5 maç ve üstünde maç kaçıran futbolcular derlenmiştir.