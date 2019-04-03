General Motors, Ford ve Toyota, Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (SAE) ile işbirliğine giderek bir konsorsiyum oluşturduklarını duyurdu.

Otonom araçlar özelinde gidilen yapılanma ile, test, rekabet öncesi gelişim ve dağıtımın güvenli bir şekilde ilerletilmesi konularında çalışmalar yapılacak.

Otonom Araç Güvenliği Konsorsiyumu'nun, data paylaşımı ile araçların birbiriyle iletişim kurabilmesi ve böylece araçların yol şartlarını anlayabilmesi konularına ağırlık verecek.

Öte yandan, 'standartların geliştirilmesinde bilgilendirmeye yardımcı olan güvenlik rehber ilkeleri' de oluşturularak sektöre yön verilmesi hedefleniyor.

STANDARTLARI BELİRLEYECEKLER

Bir süredir, otonom araçlar konusunda başı çeken ABD'nin bu araçları nasıl regüle edeceği tüm dünya tarafından takip ediliyor. Öyle ki, ABD'nin bu konuda çıkaracağı regülasyonların diğer ülkeler tarafından da kabul görmesi bekleniyor.

Ford’un Otonom Araçlar birimindeki baş teknoloji sorumlusu Randy Visintainer, konsorsiyumun amacının hükümet ve şirketler ile birlikte çalışarak, otoritelere yardımcı olabilecek standartlar belirlemek olduğunu söyledi.

Kurucuları arasında Henry Ford'un da yer aldığı SAE, 1905 yılından beri sektör için belirli konularda standartlar belirliyor. Dünyada 138 bin üyesi olan topluluğa şirketler değil bireyler üye olabiliyor.