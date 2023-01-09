Sergen Deveci, son halini "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.