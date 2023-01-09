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3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!

"Baş Belası" adlı oyunun Karadeniz turnesinden dönerken, Amasya'da kaza yapan ve 3 kişinin ölümüne sebep olan araçta yer alan ünlü fenomen Sergen Deveci, kazada ağır yaralanarak hastanede bir süre tedavi görmüştü. Sevilen isim sosyal medya hesabından, Nazım Hikmet dizeleri eşliğinde son halini yayınladı.

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  • 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!

    Karadeniz turnesinden dönen “Baş Belası” adlı tiyatro oyununun ekibinden olan Sergen Deveci, araçlarının Merzifon’da TIR’a çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. 3 kişinin öldüğü kazada ünlü fenomen, ilk tedavisini Amasya’da gördükten sonra İstanbul’a getirilmişti.
  • 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!

    Ambulans uçak ile İstanbul’a getirilen Sergen Deveci, ameliyata girmişti. Ölümden dönen ünlü oyuncunun tedavileri halen devam ederken, sevenleri de sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için Deveci’nin sosyal medya hesabını takip ediyor.
  • 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!

    Amasya'da gerçekleşen kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatlarını kaybederken, araç içerisinde olanÖzgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralanmıştı.
  • 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!

    Sergen Deveci, son halini "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.
  • 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!

    İşte Sergen Deveci'nin son hali...
  • 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!
  • 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci, son halini sosyal medya hesabından yayınladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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