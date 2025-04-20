3. Lig 2. Grup'ta şampiyon Muğlaspor!
3. Lig 2. Grup 29. hafta maçında deplasmanda Silivrispor'u 4-0 mağlup eden Muğlaspor, lig bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 61 puana ulaşan Muğlaspor, önümüzdeki sezonda 2. Lig'de mücadelede edecek.
Giriş: 20.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:27
3. Lig 2. Grup 29. hafta maçında Muğlaspor, sahasında Silivrispor'u 4-0 mağlup etti.
Diğer yandan yeşil-beyazlıların en yakın takipçisi Balıkesirspor İnegöl Kafkas’a 4-0 yenildi.
Muğlaspor bu sonucun ardından lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.
29 maçta 18 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Muğlaspor, 61 puanla şampiyon oldu.
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