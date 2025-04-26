3. Lig play-off 1. tur maçlarının programı açıklandı
3. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarının takvimi açıklandı.
3. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımların 2. tura yükseleceği karşılaşmaların programı şöyle:
- 1. Grup
30 Nisan Çarşamba:
15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor (Muş Şehir)
16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)
- 2. Grup
30 Nisan Çarşamba:
16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Amasya 12 Haziran)
16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK (Silivri Müjdat Gürsu)
- 3. Grup
30 Nisan Çarşamba:
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (Bolluca)
20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor (Yeni Ordu)
- 4. Grup
15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Karaelmas Kemal Köksal)