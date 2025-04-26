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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig play-off 1. tur maçlarının programı açıklandı - Futbol Haberleri

        3. Lig play-off 1. tur maçlarının programı açıklandı

        3. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarının takvimi açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:09
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        3. Lig play-off takvimi açıklandı
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        3. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımların 2. tura yükseleceği karşılaşmaların programı şöyle:

        - 1. Grup

        30 Nisan Çarşamba:

        15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor (Muş Şehir)

        16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)

        - 2. Grup

        30 Nisan Çarşamba:

        16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Amasya 12 Haziran)

        16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK (Silivri Müjdat Gürsu)

        - 3. Grup

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        30 Nisan Çarşamba:

        16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (Bolluca)

        20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor (Yeni Ordu)

        - 4. Grup

        15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

        16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Karaelmas Kemal Köksal)

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