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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig play-off turunda günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        3. Lig play-off turunda günün sonuçları!

        3. Lig'de play-off 2. tur ilk maçları bugün oynanan 4 maçla sona erdi. İşte günün sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:42
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        3. Lig play-off turunda günün sonuçları!
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        TFF 3. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

        İşte günün sonuçları:

        Mazıdağı Fosfat: 0 - Silivrispor: 0

        Bld. Kütahyaspor: 0 - Muş Spor: 4

        K.Ç Sinopspor: 2 - 52 Orduspor FK: 0

        Kırıkkale FK: 2 - K.Maraş İstiklal: 1

        2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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