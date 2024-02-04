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        Haberler Televizyon 3 Şubat reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması

        Cumartesi günü reyting sonuçları AB ve total 3 Şubat reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 3 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Öte yandan İnci Taneleri de tekrar bölümüyle yeniden reyting yarışında boy gösterdi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 3 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:49
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        Reyting sonuçları 3 Şubat Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 3 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        3 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        GÖNÜL DAĞI

        SURVIVOR ALL STAR

        KARDEŞLERİM

        GÖNÜL DAĞI ÖZET

        GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

        KARDEŞLERİM (ÖZET)

        SHOW ANA HABER

        SURVIVOR ALL STAR - ÖZET

        KOPUK

        KANAL D ANA HABER

        3

        3 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

        GÖNÜL DAĞI

        SURVIVOR ALL STAR

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - ÖZET

        GÖNÜL DAĞI ÖZET

        KARDEŞLERİM

        SURVIVOR ALL STAR - ÖZET

        TRT 1 ANA HABER

        SHOE ANA HABE

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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