Bu mutluluk yok artık!

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanlar, memleketlerinde toprağa veriliyor.

DHA'da yer alan habere göre depreme Hatay´daki evlerinde yakalan İbrahim Gürdal (40), eşi Selda ile oğlu İsmail Gürdal (12), enkazda kalarak yaşamını yitirdi.

EŞİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bölgeye giden yakınları, enkazdan çıkarılan baba ile oğlunun cenazelerini alıp, memleketleri Ordu´nun Altınordu ilçesine getirdi. Baba ve oğlu için Öceli Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. İbrahim Gürdal ile İsmail Gürdal, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. İbrahim Gürdal´ın eşi Selda Gürdal´ın ise Hatay´da toprağa verildiği belirtildi.