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Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri: 20 yakınını depremde kaybetti... "Yaşam bitti bizim bölgede!"
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20 yakınını depremde kaybetti... "Yaşam bitti bizim bölgede!"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay´da, 20 yakınını kaybeden Metin Durmaz, ''Ailemizden 20 kişi öldü. Evlerimiz yıkıldı. Hayatımız felç oldu. Bu sokakta yaşanamıyor. İş yerlerimiz gitti. Burada benim iş yerim var. İnsanlarımız çoğu göçük altında, çıkarmaya çalışıyoruz. Yaşam bitti, bizim bölgede. Hepimiz başka yerlere göç etmeye çalışıyoruz'' dedi

Son dakika deprem haberleri: 20 yakınını depremde kaybetti...
DHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, en fazla etkilenen illerden Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, birçoğunda da hasar oluştu.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ KESİK

DHA'da yer alan habere göre bazı caddelerde yarıklar oluşurken, kentte, elektrik, su ve doğal gaz da kesik. 21 bin 200 asker ve polis, 5 binin üzerinde arama kurtarma ekibi ile yine 18 ülkeden de gelen ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

"HAYATIMIZ FELÇ OLDU"

Depremde ailesinden 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Metin Durmaz, kendileri için yaşamın bittiğini belirtti. Durmaz, ''Ailemizin 20 kişisi öldü. Evlerimiz yıkıldı. Hayatımız felç oldu. Bu sokakta yaşanamıyor. İş yerlerimiz gitti. Burada benim iş yerim var. İnsanlarımız çoğu göçük altında çıkarmaya çalışıyoruz.

"BİR BAKTIK HEPİMİZ GİTMİŞİZ"

Yaşam bitti bizim bölgede. Hepimiz başka yerlere göç etmeye çalışıyoruz. Ansızın saat 04.00 sıralarında böyle bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadık. Bir baktık hepimiz gitmişiz. Çocuklarım ve eşim kurtuldu'' diye konuştu.

"ŞANS ESERİ KURTULDUK"

Depremle birlikte dışarı çıkıp kurtulduklarını belirten Metin Üçyıldız ise ''Şans eseri kurtulduk. Böyle şiddetli bir depremden kurtulmak mucize desek daha doğru olur. Köpeğimizle birlikteydik, onu mahsur bıraktık, biz kaçtık. 2 gün mahsur kaldı ve daha sonra onu kurtardık'' ifadelerini kullandı.

"ARAMA ÇALIŞMASINA 4'ÜNCÜ GÜN BAŞLANDI"

Kardeşi, yeğeni ve eniştesinin enkaz altında olduğunu belirten Eda Portakal ise binalarındaki enkazda arama kurtarma çalışmaların depremin 4'üncü günü başladığını belirtti. Portakal, 'Aramaya 4'üncü gün başlandı. Kimse buraya gelmiyor. Buralar atıl durumda bırakıldı. İnsanlar atıl durumda. İnsan hayatı bu kadar basit burada. Benim kardeşim, yeğenim, eniştem içeride. Biz kendi imkanlarımızla çalışmaya başladık ilk günlerde. İlk gün kendi imkanlarımızla yukarıdan en son kattan 13 kişi çıktı, kurtuldu. Ama diğer günlerde kimse gelmedi'' dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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