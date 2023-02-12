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10 ili etkileyen depremlerde 3'ü mezun 13 DEÜ'lü depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) 3'ü mezun 13 öğrenci de yaşamını yitirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Aramızdan ayrılan öğrencilerimize, mezunlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifa; aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi

3'ü mezun 13 DEÜ'lü depremde hayatını kaybetti - Güncel deprem haberleri
DHA

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Depremde binlerce kişi yaşamını yitirirken, DEÜ mezunları Hukuk Fakültesinden Ahmet Doğan, Buca Eğitim Fakültesinden Zeynep Dağdeviren ve İlahiyat Fakültesinden Gülfem Coşkun ile DEÜ'den Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Gizlihan İzci ve Tutku Traş, Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ceyda Arslan, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Ayşegül Yılmaz, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Cansu Bulanık, Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Zeynep Sürmeli, Hukuk Fakültesi öğrencisi Sunullah Kural, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Nesrin Kara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şehmus Kanat'ın da hayatını kaybettiği belirtildi.

"YARDIM VE İNSAN GÜCÜ ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİLDİ"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok kentimizde yıkıma neden olan depremlerin ardından ortaya çıkan vahim tablo, hepimizi derinden üzdü. Doğal bir yeryüzü hareketini yüzyılın felaketine dönüştüren olaylar zinciri, aralarında üniversitemiz mensuplarının da bulunduğu on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Deprem haberini alır almaz harekete geçen Rektörlüğümüz ise afet bölgesindeki kurtarma ve yardım çalışmaları için hızlı bir planlama yaparak saatler içinde ilk sağlık ekibini, bölgeye sevki için hazır hale getirdi. Aynı gün; tıbbı ve ihtiyaç malzemeleri ile yola çıkan ekibimiz, akşam saatlerinde çalışmalarına başladı. Yine; bir çalıştay düzenlemek üzere Erzurum´da bulunan diğer bir ekibimiz de hızla olay yerine intikal edip, burada vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarma çalışmalarına başladı. Aradan geçen süre içinde hem kurum imkanları kullanılarak hem de AFAD gibi devletimizin ilgili kurumları aracılığıyla bölgeye aralıksız yardım ve insan gücü ulaştırmaya devam edildi" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ DE YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bu noktada üniversitemizin çağrıları, büyük ailemizin fertleri tarafından destek görüp, özen ve dayanışma içinde yeni ekipler ve yardım seferleri oluşturuldu" diyen Prof. Dr. Nükhet Hotar şunları söyledi:

"Elbette aziz milletimiz, yine her zaman olduğu gibi, devletimizin bütün kurumlarını depremin acılarının sarılması için harekete geçirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın koordinasyonunda arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları başlatıldı ve yaraların ivedi sarılması için kamu kurum ve kuruluşlarındaki ekipler ile binlerce gönüllü vatandaşımız seferber oldu. Dayanışma ruhu içinde acı haberlere rağmen; umut veren gelişmeler de yaşandı. Enkaz altında kalan birçok vatandaşımız kurtarıldı.

Şu anda OHAL ilan edilen bölgedeki çalışmalar, Mehmetçiğimizin de gücüyle devam ediyor. Üniversite olarak, önümüzdeki süreçte de depremin yaralarının sarılması için başta sağlık hizmetleri olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda bölgede hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, yaşlılarımıza, özel gereksinimi olan vatandaşlarımıza kentimizde kucak açmaya devam edecek; ihtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmayacağız.

Depreme yönelik bilimsel araştırmalarımızı ve durum tespitlerimizi ise bölgede bulunan hocalarımız vasıtası yapacak; elde ettiğimiz bulguları da paylaşacağız. Aramızdan ayrılan öğrencilerimize, mezunlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet; yaralılarımıza acil şifa; aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

*Fotoğrafları olan öğrenciler (soldan sağa): Nesrin Kara, Sunullah Kural, Şehmus Kanat, Ayşegül Yılmaz, Gizlihan İzci, Mehmet Bora Eroğlu, Zeynep Sürmeli, Tutku Traş, Cansu Bulanık ve Ceyda Arslan.

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