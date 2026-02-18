Canlı
        30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor - İş-Yaşam Haberleri

        30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yeni jenerasyonların tatil isteklerini çok iyi takip etmek gerektiğini belirterek, "Dünyada en fazla parayı 30-44 yaş arasındakiler harcıyor." dedi

        Giriş: 18.02.2026 - 20:51 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:51
        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kundu Tesisler Bölgesinde bir otelde düzenlenen aylık toplantılarında, AKTOB olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

        Antalya'nın marka değerini kimsenin düşürmesine izin vermeyeceklerini belirten Kavaloğlu, "Yeni jenerasyonların tatil isteklerini çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Dünyada en fazla parayı 30-44 yaş arasındakiler harcıyor. Son araştırmalar bunu ortaya koydu. Bu yaş aralığındakiler tatil tercihlerini daha çok dijital ortamlarda yapıyor. Pandemiden sonra dijital sistem klasik sistemin üzerine çıktı." diye konuştu.

        Kavaloğlu, küresel turizmde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla Online Travel Agencies (OTA) pazarının, gelecek 10 yılda sektörün en güçlü büyüme alanlarından biri olmaya hazırlandığına değindi.

        Özellikle milenyum ve z kuşağı kullanıcıların, kişiselleştirilmiş öneriler, self-servis rezervasyon ve anlık fiyat karşılaştırma olanakları sayesinde OTA platformlarını tercih ettiğini vurgulayan Kavaloğlu, bu alanda gelişmenin önemine işaret etti.

        Bisiklet turizmine de değinen Kavaloğlu, küresel bisiklet turizmi endüstrisinin 2025'te 117,8 milyar dolar olarak değerlendirildiğini, 2035'e kadar yüzde 7,1'lik büyüyerek, 235,1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

        ANTALYA'DA OCAK AYINDA AZERBAYCAN PAZARI YÜZDE 72 BÜYÜDÜ

        Kavaloğlu, bisiklet turizminde daha kat edilmesi gereken yol olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bisiklet turizminde Avrupa çok başarılı olmuş. Bisiklet kültürdür, o bisiklet rotalarının içinde olmak için bu kültürün olması gerekiyor. Sürdürülebilir sertifika, eko etiketi gerekiyor. Hollanda'ya 4,3 milyon insan, Fransa'ya 3,8 milyon insan geliyor bisiklet turuna katılıyor, endemik bitkileri inceleme fırsatı buluyor. Bisiklet turizminin gelişmesi için oluşturulan rotalar çok önemli."

        Toplantıda, Antalya'yı bu yılın ocak ayında, 166 bin 972'si yabancı olmak üzere toplam 234 bin 37 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

        Ocak ayında gelen futbol takımları nedeniyle Azerbaycan'ın yüzde 72, İsviçre'nin yüzde 26, Polonya'nın yüzde 13, Rusya'nın ise yüzde 9 ile en güçlü artış gösteren pazarlar olduğu belirtildi.

        Toplantıda, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da turizm yatırım ve önerilerine ilişkin sunum yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

