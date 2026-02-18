30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kundu Tesisler Bölgesinde bir otelde düzenlenen aylık toplantılarında, AKTOB olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Antalya'nın marka değerini kimsenin düşürmesine izin vermeyeceklerini belirten Kavaloğlu, "Yeni jenerasyonların tatil isteklerini çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Dünyada en fazla parayı 30-44 yaş arasındakiler harcıyor. Son araştırmalar bunu ortaya koydu. Bu yaş aralığındakiler tatil tercihlerini daha çok dijital ortamlarda yapıyor. Pandemiden sonra dijital sistem klasik sistemin üzerine çıktı." diye konuştu.

Kavaloğlu, küresel turizmde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla Online Travel Agencies (OTA) pazarının, gelecek 10 yılda sektörün en güçlü büyüme alanlarından biri olmaya hazırlandığına değindi.

REKLAM

Özellikle milenyum ve z kuşağı kullanıcıların, kişiselleştirilmiş öneriler, self-servis rezervasyon ve anlık fiyat karşılaştırma olanakları sayesinde OTA platformlarını tercih ettiğini vurgulayan Kavaloğlu, bu alanda gelişmenin önemine işaret etti.

Bisiklet turizmine de değinen Kavaloğlu, küresel bisiklet turizmi endüstrisinin 2025'te 117,8 milyar dolar olarak değerlendirildiğini, 2035'e kadar yüzde 7,1'lik büyüyerek, 235,1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.