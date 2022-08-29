30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Mesai gününe denk geldiği için 30 Ağustos'ta birçok kurum ve kuruluş tatil yapıyor. Yatırımcıların gündeminde ise "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsalar açık mı, kapalı mı?" sorusu yer alıyor. İşte, bugün ve yarın Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu sorusunun yanıtı...