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BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı 23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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