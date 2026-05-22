        Haberler Gündem Güncel 300 yıllık toprak damlarda bilim şenliği | Son dakika haberleri

        Çüngüş'ün 300 yıllık toprak damlarında bilim şenliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kırsal evlerin toprak damlarında bilim şenliği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Diyarbakır BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerinin kent merkezinde düzenledikleri bilim şenliğini ilçelerine taşıdıklarını belirterek, "Şenlik, 300 yıllık damlarda düzenlendi. Çocuklarımız da bu projeye iştirak etti. Atalar Mahallesi'ndeki çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağladılar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmen ve öğrencileri öncülüğünde Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çüngüş Belediyesi işbirliğiyle, çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla "Asırlık Damlarda Bilim ve Gökyüzü Şenliği Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında kent merkezinden yola çıkan BİLSEM öğretmen ve öğrencileri, şehrin en uzak ilçelerinden Çüngüş'ün dağlık ve virajlı yollarını aşarak kırsal Atalar Mahallesi'nin sıralı halde yamaçlara kurulu taş evlerinin toprak damlarında çocuklarla buluştu.

        Etkinlik alanına gelen çocuklar, astronot kıyafeti giyen öğretmeni görünce heyecan yaşadı.

        TÜBİTAK ve diğer bilim yarışmalarında yer alan projeleri inceleyen, sanat atölyesinde ebru sanatıyla isimlerini yazan, teleskopla güneşe bakan, robotları kullanan ve gökyüzüne nasıl roket fırlatıldığını öğrenen çocuklar, şenlik sayesinde keyifli bir gün yaşadı.

        Çocukların ebeveynleri de balkonlardan ve damların kenarından etkinliği keyifle takip etti.

        Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Diyarbakır BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerinin kent merkezinde düzenledikleri bilim şenliğini ilçelerine taşıdıklarını söyledi.

        Bozdoğan, "Kırsal Atalar Mahallesi'nde şenlik, 300 yıllık damlarda düzenlendi. Çocuklarımız da bu projeye iştirak etti. Atalar Mahallesi'ndeki çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağladılar." dedi.

        BİLSEM Müdürü Nurettin Üre de asırlık damlarda çocukları bilimle buluşturmak istediklerini ve ilk duraklarının Çüngüş'ün kırsal Atalar Mahallesi olduğunu bildirdi.

        Kırsaldaki çocukların bilime ve sanata dokunmasını, gökyüzünü keşfetmesini istediklerini dile getiren Üre, "Gökyüzüne merakla bakan çocuk, geleceğe güçlü bir adım atar. Çıkış noktamız maarif modeli oldu. Maarif modeliyle sınıflardan çıkıp, dört duvarı aşmak istedik. Özellikle de en kırsaldaki köyümüzü seçtik" diye konuştu.

        Şenlik için 12 öğretmen ve 15 öğrenci ile astronomiden robota, ebru sanatından akıl oyunlarına kadar 12 atölye hazırladıklarını aktaran Üre, her yıl farklı bir kırsal mahallede şenlik düzenleyeceklerini belirtti.

        Atalar Mahallesi'nde yaşayan ve şenliğe katılan 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Nazlı Başkurt, hem eğlenceli hem heyecanlı hem de bilgilendirici bir şenlik olduğunu anlattı.

        Başkurt, "Okulumuzda işlediğimiz dersleri burada da gördük ve daha iyi anladık. Daha önce teleskoptan bakmamıştım ve etkinlik sayesinde teleskop gördüm." dedi.

        7. sınıf öğrencisi Funda Akbaş da şenliğin çok güzel geçtiğini, arkadaşlarıyla şenlikte çok eğlendiklerini dile getirdi.

        Akbaş, "Ebru yaptık ve ilk defa roket fırlatıldığını gördüm. Astronotla fotoğraf çektirdik." ifadelerini kullandı.

        BİLSEM'de eğitim gören ve hazırladığı robotu şenlikte sergileyen 15 yaşındaki Melik Zorlu ise şenlikte yaptıkları projeleri tanıttıklarını, mahalledeki çocuklarla çeşitli oyunlar oynadıklarını anlattı.

