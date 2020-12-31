31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi ATV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık ATV yayın akışı nedir?
31 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08.00
Kahvaltı Haberleri
10.00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00
Atv Gün Ortası
14.00
Beni Bırakma 'Dizi'
16.20
Esra Erol'da
19.00
Atv Ana Haber Bülteni
20.00
Kim Milyoner Olmak İster
00.30
Sinema / Maide'nin Altın Günü
02.35
Sinema / Kardeşim Benim 2
04.55
Sinema / E.T-Yabancı Sinema
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