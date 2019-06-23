23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde katılım oranıyla birlikte Millet İttifakı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun da oylarını artırdığı görüldü. 31 Mart seçiminde İstanbullulardan 4 milyon 169 bin 765 oy alan İmamoğlu, 23 Haziran seçiminde (Saat: 20.00, sandıkların yüzde 99.2'si itibariyle) oylarını 518 bin 229 artırarak, 4 milyon 687 bin 994'e (% 54.1) ulaştı.

YILDIRIM'IN OYLARI DÜŞTÜ

31 Mart seçiminde 4 milyon 156 bin 36 oy alan Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oylarında ise 241 bin 379 düşüş yaşandı. Yıldırım, 23 Haziran seçiminde (Saat: 20.00, sandıkların yüzde 99.2'si itibariyle) 3 milyon 914 bin 657 oy (% 45.1) aldı.

SEÇİME KATILIM ARTTI

Bununla birlikte 31 Mart Yerel Seçimi'nde yüzde 83.9 olan seçime katılım oranı da bu seçimde yüzde 84.4'e çıktı.

GEÇERSİZ OY SAYISI AZALDI

Geçersiz oy sayısı İstanbul'da geçen seçimde 315 bin 250'iken da bu seçimde geçersiz oy sayısında ciddi bir düşüş yaşandı ve (Saat: 20.00, sandıkların yüzde 99.2'si itibariyle) 171 bin 224'e düştü.