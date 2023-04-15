HABERTURK.COM

Günümüzde her motorlu kara taşıtı için zorunlu tutulan plakalar, tarihte ilk kez 1893 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. 1962 senesinden itibaren, Türkiye’de de bugünkü şeklini alan plakalarda her şehre ait bir kod yer almaktadır. Peki, 31 hangi şehrin plakası? Hatay ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

31 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 31 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Hatay olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde bir sancak olan Hatay, cumhuriyetin ilanının ardından 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmış ve vilayet statüsüne sahip olmuştur.

1962 senesinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’deki 67 vilayete bir plaka kodu verilmiş ve Hatay da alfabetik sıralaması sebebiyle 31 numaralı plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayısının artmasıyla paralel olarak plaka kodları da artırılmış ve bu sayı günümüzde 81 olmuştur.

Akdeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Hatay’ın yüzölçümü 5.867 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 686 bin 43’tür. Hatay’ın bu kalabalık nüfusu, şehre kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısına da yansımış ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veride, Hatay’daki araçların sayısının 554 bin 337 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 500 binden fazla olan bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan hafif ticari araç olan kamyonetlere, iş makinelerinden kişilere ait özel otomobillere kadar tüm 31 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Hatay İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde her ilin olduğu gibi o illere bağlı olan ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Plakalarda, il kodlarından sonra gelen ve harf ya da birden fazla harf kombinasyonundan meydana gelen kısım, bizlere o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu hususunda bilgi vermektedir.

Hatay’ın merkez ilçeleri, Reyhanlı ilçesi, Erzin ilçesi, Altınözü ilçesi, Sahil ilçesi ve Belen ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Hatay Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

31 AC 001 - 31 AZ 999

31 D 0001 - 31 D 9999

31 DA 001 - 31 DZ 999

31 EZ 001 - 31 EZ 999

31 FA 001 - 31 FZ 999

31 E 0001 - 31 AZ 9999

31 G 0001 - 31 G 2999

31 Özel 001 - 31 Özel 100

Reyhanlı İlçesi Plaka Kodları:

31 G 3000 - 31 3999

31 M 8000 - 31 M 8499

31 RA 001 - 31 RZ 999

31 T 8000 - 31 T 8499

Erzin İlçesi Plaka Kodları:

31 J 3000 - 31 J 3499

31 M 3000 - 31 M 3499

31 T 3000 - 31 T 3499

31 YA 001 - 31 YZ 999

31 Özel 151 - 31 Özel 200

Altınözü İlçesi Plaka Kodları:

31 G 5000 - 31 G 5999

31 M 5000 - 31 M 5999

31 T 5000 - 31 T 5999

31 ZA 001 - 31 ZZ 999

31 Özel 301 - 31 Özel 350

Sahil İlçesi Plaka Kodları:

31 G 4000 - 31 G 4999

31 KA 001 - 31 KZ 999

31 LA 001 - 31 LZ 999

31 TA 001 - 31 UZ 999

31 UA 001 - 31 TZ 999

31 M 4000 - 31 M 4999

31 S 4000 - 31 S 4999

31 T 4000 - 31 T 4999

31 Özel 201 - 31 Özel 300

Belen İlçesi Plaka Kodları:

31 B 0001 - 31 B 9999

31 J 8500 - 31 J 8999

31 M 8500 - 31 M 8999

31 S 8501 - 31 S 9000

31 T 8500 - 31 T 8999