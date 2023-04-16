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Haberler Gündem Trafik 32 Nerenin Plakası? 32 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir aracın devlerin resmî kurumları tarafından bilinip kayıt altına alınmasını sağlayan ve o araca birtakım cezai, hukuki sorumluklar yükleyen tabelalara taşıt plakası adı verilmektedir. Beyaz renkli bir zemin üzerine, belirli kurallar çerçevesinde yerleştirilen harfler ve rakamlardan meydana gelen plakalar, her aracın kendisine özgüdür. Günümüzde tüm dünyada araçlara takılması bir zorunluluk olan bu tabelalar Türkiye’de de kullanılmaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

32 Nerenin Plakası? 32 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Bir tür tescil belgesi olması sebebiyle araçların kimlik kartları olarak görülen plakalarda kullanılan harf ile rakamlar, o aracı belirli bir şehir ile özdeşleştirmektedir. Peki, 32 nerenin plakası? Isparta ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

32 Plaka Numarası Hangi İlin?

32 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Isparta’dır. Osmanlı Devleti döneminde Konya sancağına bağlı bir kaza olan Isparta, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra vilayet statüsü kazanmış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir.

Şehrin, 32 plaka koduna sahip olması ise tıpkı diğer birçok şehir gibi 1962 senesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de karayolu ile ulaşımın yaygınlaşması, bu alanda birtakım düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmış ve 1962 senesinde Türkiye’deki tüm vilayetlere plaka kodu verilmesini sağlayan bir yönetmelik çıkartılmıştır. Buna göre o an için Türkiye’de il olan 67 şehre bir plaka kodu verilmiş; Isparta da alfabetik sıralamadaki konumu gereği 32 numaralı plaka kodunu almıştır.

Akdeniz Bölgesi’nin hemen kuzeyindeki Göller yöresinde yer alan Isparta’nın yüzölçümü 8.913 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 445 bin 325’tir. Isparta iline kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısına baktığımızda ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılındaki verisine göre, şehirdeki toplam motorlu araç sayısının 196 bin 762 olduğunu görmekteyiz. Bu toplam araç sayısına kamu hizmetleri vermekle görevli olan araçlardan iş makinelerine, tarımsal alanda kullanılan motorlu araçlardan motosikletlere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Isparta İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da kullanılan plakalarda da ilçe bilgisine ulaşmak mümkündür. Plakaların il kodlarından hemen sonra gelen ve harf ya da birden fazla harften oluşan gruplar, bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Isparta şehrinin merkez ilçeleri, Keçiborlu ilçesi, Eğirdir ilçesi, Uluborlu ilçesi, Senirkent ilçesi, Yalvaç ilçesi, Gelendost ilçesi ve Şarkikaraağaç ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Isparta Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 32 AC 001 - 32 AZ 999
  • 32 C 0001 - 32 C 9999
  • 32 DA 001 - 32 DZ 999
  • 32 FA 001 - 32 FZ 999
  • 32 HA 001 - 32 HZ 999
  • 32 MA 001 - 32 MA 999
  • 32 S 0001 - 32 S 9999
  • 32 T 0001 - 32 T 9999

Keçiborlu İlçesi Plaka Kodları:

  • 32 K 0001 - 32 K 9999

Eğirdir İlçesi Plaka Kodları:

  • 32 EH 001 - 32 EH 999
  • 32 EL 001 - 32 EZ 999

Uluborlu İlçesi Plaka Kodları:

  • 32 UA 001 - 32 UZ 999

Senirkent İlçesi Plaka Kodları:

  • 32 NA 001 - 32 NZ 999

Yalvaç İlçesi Plaka Kodları:

  • 32 EA 001 - 32 ED 999
  • 32 EK 001 - 32 EK 999
  • 32 YA 001 - 32 YZ 999

Gelendost İlçesi Plaka Kodları:

  • 32 KA 001 - 32 KZ 999

Şarkikaraağaç İlçesi Plaka Kodları:

  • 32 SA 001 - 32 SZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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