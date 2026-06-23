33. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı

Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!

İstanbul Etiler'de, Ferdi Tayfur'un damadı 31 yaşındaki Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği... Daha Fazla Göster İstanbul Etiler'de, Ferdi Tayfur'un damadı 31 yaşındaki Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmedeki 5 kadınla 4 çalışanı yakaladı. Yapılan araştırmalarda organizasyonu yaptığı öne sürülen 38 yaşındaki Burak A. ile işletme sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyondan 1 gün sonra yapılan incelemelerde restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı (DHA) Daha Az Göster