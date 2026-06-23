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        Haberler Gündem Eğitim 33. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı

        33. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 23:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        33. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin Polis Teşkilatına kazandırılacağını bildirdi.

        Adayların sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden ulaşabileceğini bildiren Çiftçi, sonuçların teşkilata katılmaya hak kazanan gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

        Çiftçi, Polis Teşkilatına katılacak adaylara başarı temennisinde bulunarak, "Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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