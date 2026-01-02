Habertürk
        33 milyon kişi müzeleri ziyaret etti

        33 milyon kişi müzeleri ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçinin müzelerle buluştuğunu, en çok ziyaret edilen müzenin ise 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi ile Efes Örenyeri olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:18
        33 milyon kişi müzeleri ziyaret etti
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve örenyerlerine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçinin müzelerle buluştuğunu açıklayan Ersoy, “2025’te sadece çalışmadık; kültür hayatımıza kalıcı izler bıraktık” dedi.

        Efes Celsus kütüphanesi
        Efes Celsus kütüphanesi

        Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelerin, geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, müze ve örenyerlerine gösterilen yoğun ilginin, kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu ifade etti.

        Hierapolis Antik Kenti
        Hierapolis Antik Kenti
        Müzeler, Kültür Hayatının Merkezinde

        Müzelerin yalnızca sergileme alanları değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve ortak hafızayı canlı tutmanın merkezleri hâline geldiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, ziyaretçi sayılarındaki artışın kültürle kurulan bağın güçlendiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

        Galata Kulesi
        Galata Kulesi

        En Çok Ziyaret Edilen 5 Müze ve Örenyeri

        2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve örenyerleri şöyle sıralandı:

        • Efes Örenyeri – 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi
        • Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri – 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi
        • Göreme Örenyeri – 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi
        • Zelve–Paşabağlar Örenyeri – 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi
        • Galata Kulesi – 951 bin 338 ziyaretçi
        Göreme
        Göreme

        “Ortak Hafızayı Geleceğe Taşıyoruz”

        Elde edilen rakamların kültürel mirasa verilen önemin güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu: “Müzelerimiz; geçmişi koruyan, bugünü anlamlandıran ve geleceğe yön veren mekânlar. 2025’te attığımız adımlarla kalıcı bir iz bıraktık. Bu yaklaşımı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.”

        Hierapolis
        Hierapolis

        Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunması, erişilebilirliğin artırılması ve nitelikli ziyaretçi deneyiminin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, müzelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

        Parlayan yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, müzik dünyasının gelecekteki solistlerine sahne olmayı sürdürüyor. İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen konserde, genç müzisyenler Mert Hakan Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) yer aldı.  

