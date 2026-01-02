33 milyon kişi müzeleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve örenyerlerine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçinin müzelerle buluştuğunu açıklayan Ersoy, “2025’te sadece çalışmadık; kültür hayatımıza kalıcı izler bıraktık” dedi.

Efes Celsus kütüphanesi

Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelerin, geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, müze ve örenyerlerine gösterilen yoğun ilginin, kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu ifade etti.

Hierapolis Antik Kenti

REKLAM

Müzeler, Kültür Hayatının Merkezinde

Müzelerin yalnızca sergileme alanları değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve ortak hafızayı canlı tutmanın merkezleri hâline geldiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, ziyaretçi sayılarındaki artışın kültürle kurulan bağın güçlendiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Galata Kulesi

En Çok Ziyaret Edilen 5 Müze ve Örenyeri

2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve örenyerleri şöyle sıralandı: