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        Kavaklı halkı 34 yıl sonra köylerine kavuştu

        Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavaklı köyü sakinleri, 34 yıl aradan sonra valilik izniyle doğdukları topraklara ayak basmanın sevincini yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:06
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavaklı köyü sakinleri, 34 yıl aradan sonra valilik izniyle doğdukları topraklara kavuştu.

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        1994 yılında bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle 100 hanelik Kavaklı köyü boşaltılarak yıllarca girişe kapalı kaldı. Köyden ayrılmak zorunda kalan aileler, Hakkari merkez, Çukurca, Yüksekova ve Türkiye'nin farklı illerine göç etti.

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        Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde Hakkari Valiliği ve Çukurca Kaymakamlığının özel izniyle köylerine dönme fırsatı bulan vatandaşlar, yıllar sonra hatıralarının izini sürdü.

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        Evlerinin enkazları arasında açan ters lalelerle dolu alanlarda fotoğraf çektiren köylüler, yer sofrası kurarak türkü ve şarkılar eşliğinde piknik yaptı.

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        Kavaklı Köyü Muhtarı Süleyman Durdu, 34 yıl aradan sonra köylerine dönmenin hem sevinç hem de hüzün içerdiğini belirtti. Durdu, "Bu duygusal anları bize yaşatan Valimiz Ali Çelik'e ve İlçe Kaymakamımız Mert Kumcu'ya köy halkı adına teşekkür ediyoruz. Köyümüzü görmek isteyen yaşlılarımızın son dileği yerine geldi. Kimisi gözyaşı döktü, kimisi de ‘ölmeden köyümüzü gördük' dedi" ifadelerini kullandı.

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        Hakkari ve Çukurca'da ikamet eden çok sayıda vatandaş da etkinliğe katılarak köyde piknik yaptı, şarkılar söyledi. Köylüler, bu anlamlı ziyareti mümkün kılan yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.

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        #kavaklı köyü
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