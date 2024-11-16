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        Haberler Ekonomi Teknoloji 35 bin kişi etkilenmişti... KVKK'den Twitch'e 2 milyon lira ceza - Teknoloji Haberleri

        35 bin kişi etkilenmişti... KVKK'den Twitch'e 2 milyon lira ceza

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu Twitch'e, veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira idari para cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:55
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        KVKK'den Twitch'e dev ceza
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        KVKK, Twitch'te yaklaşık 125 GB'lık veri sızıntısı yaşandığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

        İnceleme sonucu, veri sorumlusunun sistemdeki problemleri ortadan kaldıracak yapılandırmaları uygularken yeterli özeni göstermediğini belirleyen KVKK, ihlal meydana gelmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.

        35 BİN 274 KİŞİ İHLALDEN ETKİLENDİ

        İhlalden, Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği tespit edildi.

        KVKK, Twitch'e, "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle 1 milyon 750 bin lira, veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle de 250 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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