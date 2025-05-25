35 kişi kanyonda mahsur kaldı
Adana'da Kapıkaya Kanyonu'nda gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleriyle mahsur kalanları kurtardı
Giriş: 25.05.2025 - 20:12 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:18
Adana Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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