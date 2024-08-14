Mudurnu'da 350 yaşındaki anıt ağaca bakım
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 350 yaşındaki anıt ağaçta bakım çalışması gerçekleştirildi
Bolu'da bulunan 350 yaşındaki anıt ağaçta bakım çalışması gerçekleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'nde bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı, 2016 yılında koruma altına alındı.
Musalla Mahallesi Muhtarlığı'nın talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarihi çınar ağacında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdi.