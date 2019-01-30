Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre, konkordato komiserlerinin Türk vatandaşı olması, iflas etmemiş olması, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olması, kamu hizmetinden yasaklı olmaması gerekecek. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlar ile affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlardan mahkum olanlar komiser olamayacak.

36 SAATLİK TEMEL EĞİTİM

Komiser olacak kişiler, en az 36 saatlik temel eğitim alacak. Temel eğitim icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği gibi konuları içerecek.



Konkordato komiserleri üç yılda bir de 12 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alacaklar.

Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar temel eğitimden muaf tutulacak.

Eğitimini tamamlayanlar, konkordato komiser listesine adını yazdırabilmek için yerleşim yerinin bağlı olduğu bölge bilirkişi kuruluna başvuru yapacak.

Daha önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvuruda dikkate alınmayacak.

MAHKEME SEÇECEK

Mahkeme, konkordato talebinde bulunulan şirket için görevlendirilecek komiseri, bölge adliye mahkemesinde bulunan listeden

seçecek. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser veya komiser olarak görev yapamayacak.



Komiser kendisinin, eşinin veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının menfaati olan işlerde görev yapamayacak.





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