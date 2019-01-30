36 SAATLİK TEMEL EĞİTİM
Komiser olacak kişiler, en az 36 saatlik temel eğitim alacak. Temel eğitim icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği gibi konuları içerecek.
Konkordato komiserleri üç yılda bir de 12 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alacaklar.
Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar temel eğitimden muaf tutulacak.
Eğitimini tamamlayanlar, konkordato komiser listesine adını yazdırabilmek için yerleşim yerinin bağlı olduğu bölge bilirkişi kuruluna başvuru yapacak.
Daha önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvuruda dikkate alınmayacak.
MAHKEME SEÇECEK
Mahkeme, konkordato talebinde bulunulan şirket için görevlendirilecek komiseri, bölge adliye mahkemesinde bulunan listeden
seçecek. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser veya komiser olarak görev yapamayacak.
Komiser kendisinin, eşinin veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının menfaati olan işlerde görev yapamayacak.
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