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3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile 3600 ek gösterge ile ilgili verilen kararı kamuoyuna duyurdu. Memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son durum herkes tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili merak edilenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları...

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  • 01
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    Uzun süredir üzerinde çalışılan ve çalışılmakta olan 3600 ek gösterge ile ilgili kararda sona gelindi. Kabine Toplantı'nında gündeminde yer alan ek gösterge şartları ve koşulları vatandaşın gündeminde yer alamaya devam ediyor. Peki 3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak? İşte 3600 ek gösterge hakkında tüm merak edilenler...
  • 02
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 3600 EK GÖSTERGEDE 600 PUAN ARTIŞ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Tüm memurların ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların emekli aylığı 1391 TL artacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir üzerinde çalışılmakta olan ek gösterge ile ilgili verilen kararı kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, 3600 ek gösterge için başlangıçta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine söz verdiklerini, ancak sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının, memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını gördüklerini anlattı. Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdıklarını, yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil emekli ve çalışmakta olan 5.3 milyon kamu görevlisinin tamamının yeni düzenlemeden yararlanacağını söyledi.
  • 03
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

    MEMUR SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışmayı, dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli gördüklerini belirterek, “Tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, Memur-Sen'in teklifinin de dikkate alındığını gösteriyor" diye konuştu.

    Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmesinin herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağladığını kaydeden Yalçın, "Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin kapsama dahil edilmesini ilk günden itibaren dile getirdiğimiz gibi sunduğumuz tekliflerde de bunu son derece önemsedik ve bunun da karşılık bulduğunu görüyoruz" dedi.

    Yalçın, ek göstergeleri 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentilerini koruduklarını söyledi.
  • 04
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    YENİ EK GÖSTERGE KİME NASIL YANSIYACAK?

    Ek gösterge artışından tüm çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Otuz yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalara göre, tazminat yansıtma oranlarında değişiklik olmadığı takdirde bunların çalışırken aldıkları maaşlar 97.47 TL, emekli aylıkları 113.01 TL, ikramiyeleri 4.238 TL artacak.

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 57 TL, emekli aylıkları 1.391 TL, emekli ikramiyeleri 50.145 TL artacak. Lisans mezunu hemşireler ve din görevlileri, şube müdürleri, ilçe müdürleri bu gruba giriyor.
  • 05
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    TÜM ÇALIŞANLAR YARARLANACAK

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e yükseltilenlerin çalışırken aldıkları maaşlar 97 TL azalacak. Maaşlarındaki azalma, emekli keseneğindeki artıştan kaynaklanıyor. Çalışırken aldıkları maaştaki azalmaya karşılık emekli aylıkları 1.234 TL, emekli ikramiyeleri 44.499 TL artacak. Öğretmenler, sağlık bilimlerinden mezun hemşireler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri bu gruba giriyor. Polislerin emekli aylıkları 1.269 TL, emekli ikramiyeleri ise 44.499 TL artacak.

    Mühendisler halen 3600 ek göstergeye tabi bulunuyor. Ek göstergelerinin 4200’e çıkmasıyla çalışırken aldıkları maaşta 107 TL, emekli aylıklarında 303 TL, emekli ikramiyelerinde ise 10.947 TL artış olacak.

    Genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi 3600 ek göstergeye tabi idarecilerin ek göstergesi 4400’e yükseltilecek. Bunların emekli aylıkları 348 TL, emekli ikramiyeleri 14.302 TL artacak.
  • 06
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    İKİ YILLIKLAR DA DAHİL!

    Tamamlanma aşamasında olan ek gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokul mezunlarının çalışmadan yararlanıp yararlanamayacağı oldu. 3600 ek göstergede yalnızca 4 yıllık üniversite mezunlarının yararlanabileceği belirtilmişti fakat çalışmada kapsam genişledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyiop Erdoğan’a sunulan çalışma taslağında 2 yıllık mezunlar da kapsama dahil ediliyor.
  • 07
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.
  • 08
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    3600 EK GÖSTERGE: MALİYET TAHMİNİ 80-10 MİLYAR TL

    Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetiminin eğilimi, 3600 ek göstergenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk açıklaması doğrultusunda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı tutulması yönünde. Ancak, nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

    Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Toplantılarda maliyet hesabına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak, kulislere yansıyan bilgilere göre, Maliye, tüm memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80 – 100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı.

    Maliye’nin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor.
  • 09
    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Tüm memurların ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların emekli aylığı 1391 TL artacak. Emeklilik planı olanların, emekli ikramiyesi artışından faydalanabilmek için 15 Ocak 2023 tarihinden önce emeklilik dilekçesi vermemesi gerekir. 

    EK GÖSTERGE FARKLILIK GÖSTERİYOR

    Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. 
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    3600 ek gösterge kime nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve koşulları ne olacak?

    EK GÖSTERGE ARTIŞI MAAŞ VE İKRAMİYEYE NASIL YANSIYACAK?
      Mevcut Yeni    
    (TL) Ek gösterge Emekli aylığı Emekli ikramiyesi Ek gösterge Çalışan memur maaşına etkisi Emekli aylığı Emekli ikramiyesi Emekli aylığı farkı İkramiye farkı
    Öğretmen 3000 5.627 202.909 3600 -97 6.861 247.408 1.234 44.499
    Hemşire (Lisans mezunu) 2200 5.470 197.263 3600 57 6.861 247.408 1.391 50.145
    Hemşire (Sağlık bilimleri yükseköğrenim) 3000 5.592 202.909 3600 -97 6.861 247.408 1.234 44.499
    Polis 3000 5.692 202.909 3600 -97 6.961 247.408 1.269 44.499
    Din görevlisi (Yüksek dini öğrenim) 3000 5.592 202.909 3600 -97 6.861 247.408 1.234 44.499
    Din görevlisi (Lisans) 2200 5.470 197.263 3600 58 6.861 247.408 1.391 50.145
    Şube müdürü, ilçe müdürü 2200 5.470 197.263 3600 58 6.861 247.408 1.391 50.145
    Mühendis 3600 6.861 247.408 4200 106 7.164 258.355 303 10.947
    Hizmetli (600 ek gösterge) 0 4.309 161.592 600 97 4.422 165.830 113 4.238
    Hesaplamalar 30 yıl hizmet üzerinden yapılmıştır

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