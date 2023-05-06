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3600 ek göstere kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı!

Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi son dakika gelişmeleri memurların gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını belirtti. İşte 3600 ek göstergede son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

    3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri binlerce kamu çalışanı tarafından takip ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde; asgari ücret, emekli aylığı, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge gibi önemli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin,  "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" ifadelerini kullandı. İşte Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge şartları ve kapsamı...
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

    BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!

    Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi. Bunlardan bir tanesinin kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

    "3600 EK GÖSTERGE KANUN TEKLİFİMİZ HAZIR"

    Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." ifadelerini kullandı.
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

    5 MİLYON 300 BİN KİŞİ FAYDALANACAK!

    "3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük."
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

    BİRİNCİ DERECEYE GELEN BÜTÜN ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK

    Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

    KAMU ÇALIŞANLARININ KADRO SORUNU ÇÖZÜLDÜ

    Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

    DİĞER SORUNLAR 15 MAYIS'TAN SONRA ELE ALINACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, çalışma hayatının çözüm bekleyen diğer sorunlarını, 15 Mayıs'tan sonra masaya yatıracaklarını kaydetti.
  • 3600 EK GÖSTERGE kimlere verilecek? Bakan Bilgin düzenleme detaylarını açıkladı! Memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

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