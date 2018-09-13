Emekli
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

3600 günle nasıl emekli olunur?

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve yaşı ilerlemiş olduğu halde prim günü yetersiz olan sigortalılar, 3600 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilirler. Sonraki yıllarda çalışmaya başlayanlar için eksik prim günüyle emeklilik, 4500 ve 5400 gün prim ödemek koşuluyla mümkün. Ahmet Kıvanç, eksik prim günüyle emekli olmak isteyenlerin merak ettiği konuları yazdı

13.09.2018 - 07:53 | Güncelleme:

Prim gün sayısı eksik olan sigortalılardan “3600 günle nasıl emekli olabilirim?” şeklinde sorular geliyor. Öncelikle belirtelim, 3600 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlara tanınıyor. Onlar da kendi içlerinde farklı kurallara tabi.

8 Eylül 1981’den önce işe giren kadınlar ve 8 Eylül 1976 tarihinden önce işe giren erkekler 3600 prim gününü doldurduklarında sırasıyla 50 ve 55 yaşlarında emekli olabilir.

Söz konusu tarihler ile 8 Eylül 1999 arasında işe girmiş olanlarda ise 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartının yanı sıra kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını “doldurdukları” tarihe göre kademeli yaş uygulanıyor. Üç şartı 23 Mayıs 2002 tarihinden önce doldurmuş erkekler 55, kadınlar 50 yaşında emekli olurken, şartları sonraki yıllarda yerine getirenlerin emeklilik yaşı yükseliyor.

Bu üç koşulun tamamını yerine getirdiği tarihe göre için emeklilik yaşı şöyle:

ERKEK

24.05.2002-23.05.2005 arasında yerine getirenler 56
24.05.2005-23.05.2008 arasında yerine getirenler 57
24.05.2008-23.05.2011 arasında yerine getirenler 58
24.05.2011-23.05.2014 arasında yerine getirenler 59
24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaş.


KADIN
24.05.2002-23.05.2005 arasında yerine getirenler 52
4.05.2005-23.05.2008 arasında yerine getirenler 54
24.05.2008-23.05.2011 arasında yerine getirenler 56
24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaş.

SONRADAN İŞE GİRENLERDE PRİM GÜNÜ KOŞULU ARTIRILDI

1999’dan önce işe girenlerde yaştan emekli olmak için 3600 olan prim gün sayısı; 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerde 4500 güne; 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde 5400 güne yükseltildi.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayıp 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim gününü dolduran kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir.

2008 SONRASINDA YAŞ DAHA DA YÜKSELDİ

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenler ise yaş haddinden emekli olabilmek için 5400 prim gününü doldurmak zorunda. Bunların emeklilik yaşı, 5400 prim gününü doldurdukları tarihe göre şöyle:

 

ERKEK

31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayanlar 63,

1 Ocak 2036-31 Aralık 2037 tarihleri arasında tamamlayanlar 64,

1 Ocak 2038 sonrasında tamamlayanlar 65.

 

KADIN

31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayanlar 61

1 Ocak 2036-31 Aralık 2037 arasında tamamlayanlar 62,

1 Ocak 2038-31 Aralık 2039 arasında tamamlayanlar 63,

1 Ocak 2040-31 Aralık 2041 arasında tamamlayanlar 64,

1 Ocak 2042 sonrasında tamamlayanlar 65.

 

ASKERLİK TARİHİNE DİKKAT

Erkek sigortalıların işe girmeden önce askerlik yapmış olmaları, eksik prim günüyle yaş haddinden emeklilikte de avantaj sağlıyor. Askerlik borçlanması yapmak suretiyle sigorta başlangıç tarihi geriye çekildiğinde daha erken yaşta emeklilik mümkün bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 6 dakika önce
    2000 ve sonrasi ölsün o zaman 60 - 63 yaş nedir ya ortalama yaşama suresi 70 yaşa düşmüşken boşa calisiyoruz boşa Allaha kulluk edecekken işverenlere kulluk eder olduk yaziklar olsun..
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.