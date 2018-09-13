Prim gün sayısı eksik olan sigortalılardan “3600 günle nasıl emekli olabilirim?” şeklinde sorular geliyor. Öncelikle belirtelim, 3600 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlara tanınıyor. Onlar da kendi içlerinde farklı kurallara tabi.

8 Eylül 1981’den önce işe giren kadınlar ve 8 Eylül 1976 tarihinden önce işe giren erkekler 3600 prim gününü doldurduklarında sırasıyla 50 ve 55 yaşlarında emekli olabilir.

Söz konusu tarihler ile 8 Eylül 1999 arasında işe girmiş olanlarda ise 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartının yanı sıra kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını “doldurdukları” tarihe göre kademeli yaş uygulanıyor. Üç şartı 23 Mayıs 2002 tarihinden önce doldurmuş erkekler 55, kadınlar 50 yaşında emekli olurken, şartları sonraki yıllarda yerine getirenlerin emeklilik yaşı yükseliyor.

Bu üç koşulun tamamını yerine getirdiği tarihe göre için emeklilik yaşı şöyle:

ERKEK

24.05.2002-23.05.2005 arasında yerine getirenler 56

24.05.2005-23.05.2008 arasında yerine getirenler 57

24.05.2008-23.05.2011 arasında yerine getirenler 58

24.05.2011-23.05.2014 arasında yerine getirenler 59

24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaş.



KADIN

24.05.2002-23.05.2005 arasında yerine getirenler 52

4.05.2005-23.05.2008 arasında yerine getirenler 54

24.05.2008-23.05.2011 arasında yerine getirenler 56

24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaş.

SONRADAN İŞE GİRENLERDE PRİM GÜNÜ KOŞULU ARTIRILDI

1999’dan önce işe girenlerde yaştan emekli olmak için 3600 olan prim gün sayısı; 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerde 4500 güne; 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde 5400 güne yükseltildi.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayıp 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim gününü dolduran kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir.



2008 SONRASINDA YAŞ DAHA DA YÜKSELDİ

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenler ise yaş haddinden emekli olabilmek için 5400 prim gününü doldurmak zorunda. Bunların emeklilik yaşı, 5400 prim gününü doldurdukları tarihe göre şöyle:

ERKEK

31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayanlar 63,

1 Ocak 2036-31 Aralık 2037 tarihleri arasında tamamlayanlar 64,

1 Ocak 2038 sonrasında tamamlayanlar 65.

KADIN

31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayanlar 61

1 Ocak 2036-31 Aralık 2037 arasında tamamlayanlar 62,

1 Ocak 2038-31 Aralık 2039 arasında tamamlayanlar 63,

1 Ocak 2040-31 Aralık 2041 arasında tamamlayanlar 64,

1 Ocak 2042 sonrasında tamamlayanlar 65.

ASKERLİK TARİHİNE DİKKAT

Erkek sigortalıların işe girmeden önce askerlik yapmış olmaları, eksik prim günüyle yaş haddinden emeklilikte de avantaj sağlıyor. Askerlik borçlanması yapmak suretiyle sigorta başlangıç tarihi geriye çekildiğinde daha erken yaşta emeklilik mümkün bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ