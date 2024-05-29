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        Haberler Bilgi Yaşam 4 Ağustos Hangi Burç? 4 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        4 Ağustos Hangi Burç? 4 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        4 Ağustos, yaz mevsiminin coşkusunu ve sıcaklığını en yoğun şekilde hissettiğimiz bir dönemde yer alır. Bu tarihte doğanlar, tıpkı güneş gibi enerjik ve ışıltılı olan Aslan burcunun etkisi altında hayatlarını şekillendirirler. 21 Temmuz gece yarısından sonra başlayıp 23 Ağustos gece yarısına kadar devam eden Aslan burcu, 4 Ağustos doğumlularının karakteristik özelliklerini belirleyen temel unsurdur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:01
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