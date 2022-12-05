Reyting sonuçları 4 Aralık Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fransa Polonya maçı nedeniyle Teşkilat reyting yarışında geride kaldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Güzel Günler ve Yargı arasında reyting zirvesi için yaşanan yarışı hangi yapım göğüsledi?

İşte 4 Aralık reyting sonuçları...