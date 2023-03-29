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4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!

2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü güzelin sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!

    Yaklaşık 3 yıldır Hacı Sabancı ile olan ilişkisini Ekim 2021'de nikah ile taçlandıran Nazlı Kayı Sabancı, geçtiğimiz günlerde bebek beklediği haberini müjdelemişti. 
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!

    Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan çift, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini heyecanlandırdı.
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!

    Şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı, sosyal medya hesabında yayınladığı balkon pozlarıyla kısa sürede sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!

    Ünlü güzelin gönderilerinin altına, "Hamilelik çok yakışmış", "Farklı bir güzelliğiniz var", "En güzel anne adayı" gibi yorumlar geldi.
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!

    İşte Nazlı Kayı Sabancı'nın son pozları...
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!
  • 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan balkon pozları! Ünlü güzel yine göz kamaştırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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