girişimci
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > 4 bilezikle başladı, Kurban Bayramı öncesi servetine servet kattı

4 bilezikle başladı servetine servet kattı!

Antalya’da eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 1 ayda 16 tona yakın hayvan sattı, 350 bin lira da gelir elde etti. Çiftliğini büyütmek istediğini ifade eden Öncel, imkan verilmesi halinde Antalya’nın et ihtiyacını karşılayacağını söyledi

05.08.2018 - 15:52 | Güncelleme: İHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 11 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İnek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla ineklerini beslemeye başladı. Daha sonra ineklere bir de tavuk ile keçi de ekleyen azimli kadın, 10 senenin ardından 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 at sahibi oldu. Daha önce tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla birlikte işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık servetin sahibi oldu.

“350 BİN LİRA KAZANDIM"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışlarının çok iyi gittiğini ifade eden Öncel, çiftliğindeki dişi hayvanları satmadığını, son bir ayda ise 650 ile 800 kilo arasında değişen 24 tane tosun ve boğa sattığını söyledi. Hayvanlarının arasında en büyük olanının 1 tonluk tosun olduğunu ve onunla birlikte 3 tane daha tosununun kaldığını kaydeden Öncel, “ 16 tona yakın hayvan sattım. 350 bin lira etti. Küçükbaş hayvanlarım var, onları da katarsak 400 bin lira satış yapmış olacağım” diye konuştu.

“ANTALYA'NIN ET İHTİYACINI KARŞILARIM"

Gün gittikçe hayvan sayısını arttırdığını anlatan Öncel, “Her sene hayvan sayımı arttırıyorum ama yerim kısıtlı olduğum için işimi büyütemiyorum. Olduğum yer kira. Eğer yerimi büyütürsem Antalya’nın et ihtiyacını karşılayacağıma söz veriyorum. Şuanda 30, seneye 100 ondan sonra daha çok olacak. Çünkü gün geçtikçe geliştiriyorum” ifadelerini kullandı.
Öncel, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın başarılı bir kadına değer verdiğine inanıyorum. Bana bir yer imkanı sağlasın ve ondan sonra beni görsün. Eğer yerim olursa ben bunun 2-3 katını yaparım” dedi.

"BİZ ONA ARTIK 'FATMA AĞA' DİYORUZ"

Elde ettiği başarı sonrası çevresindekilerin 'Fatma Ağa' diye seslendiği Öncel'in, hayvanlarını çok muazzam şekilde beslendiğini ifade eden Veteriner Hekim İbrahim Çağlar, "Tosunlarını özel tohumlarla besledi. Çok iyi bakmış. Biz artık ona 'Fatma Ağa' diyoruz" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.