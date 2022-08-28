Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanacak 3 mücadele ile devam edecek. İşte gün itibariyle 4. haftanın görünümü ve kalan maçların programı...



SÜPER LİG 4. HAFTA SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR

26 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Gaziantep FK 5-2 Antalyaspor

27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Alanyaspor 0-1 İstanbulspor

21.45 Fatih Karagümrük 4-1 MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor

28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Kayserispor-Giresunspor (Bu akşam oynanacak)

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor (Bu akşam oynanacak)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Bu akşam oynanacak)

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe (Yarın akşam oynanacak)

21.45 Beşiktaş-Sivasspor (Yarın akşam oynanacak)

SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU