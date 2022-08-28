Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanacak 3 mücadele ile devam edecek. İşte gün itibariyle 4. haftanın görünümü ve kalan maçların programı...
SÜPER LİG 4. HAFTA SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR
26 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Gaziantep FK 5-2 Antalyaspor
27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Alanyaspor 0-1 İstanbulspor
21.45 Fatih Karagümrük 4-1 MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Kayserispor-Giresunspor (Bu akşam oynanacak)
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor (Bu akşam oynanacak)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Bu akşam oynanacak)
29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor-Fenerbahçe (Yarın akşam oynanacak)
21.45 Beşiktaş-Sivasspor (Yarın akşam oynanacak)
SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU
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